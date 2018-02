Muricy muda o esquema do São Paulo contra o Paulista Dois jogos, duas vitórias. Mas nem os 100% de aproveitamento deixaram o técnico Muricy Ramalho satisfeito com a produtividade do São Paulo nas primeiras rodadas do Campeonato Paulista. Por isso, ele mudará o esquema tático para enfrentar o Paulista, às 21h45 desta quarta-feira, no Estádio Jaime Cintra, em Jundiaí. Está de volta o 3-5-2. Assim, o zagueiro Alex Silva entrará na vaga do lateral-direito equatoriano Reasco e formará o trio de defesa com Miranda e André Dias. ?Contra o Ituano, não fomos bem: não jogamos e deixamos o adversário jogar?, resumiu Muricy. ?Isso não pode acontecer, porque temos um time de muita marcação e eficiência no ataque.? É esta eficiência que o treinador deseja ver em campo. Para isso, aposta que o reforço na defesa protegerá melhor o meio-campo, que, por sua vez, ganhará liberdade para ir ao ataque. Dessa maneira, Souza poderá avançar bastante, deixando a proteção da zaga para o volante Josué e jogando como um ala pela direita. ?Nessa formação, o Souza não fica tão preso e até os laterais podem avançar mais?, observou Alex Silva, animado com a chance. ?Vou fazer o máximo para continuar no time.? Mas as características do rival desta quarta-feira também são motivo de preocupação no São Paulo. ?O Paulista tem dois atacantes bem velozes e um time bem entrosado, que atua junto há muito tempo?, comentou Muricy, que ainda aposta na qualidade da dupla ofensiva são-paulina. ?O Borges e o Aloísio ainda vão melhorar, e continuam no time.? Apostando no tabu O Paulista tem um grande trunfo para superar o São Paulo nesta quarta. Jogando em casa, o time não perde para um grande clube paulista desde 2003 - a última derrota aconteceu no dia 2 de agosto daquele ano, quando levou 2 a 1 do Palmeiras pela Série B do Brasileiro. Depois desta data, o clube enfrentou Santos, Corinthians, Palmeiras e São Paulo somente pelo Campeonato Paulista: foram quatro vitórias e apenas dois empates em seus domínios. No ano passado, derrotou o Santos, por 3 a 1, e o Palmeiras, por 3 a 0. ?O time vai bem neste tipo de jogo. Por nossa equipe ser de velocidade, é melhor enfrentarmos equipes grandes, do que aquelas que vêm totalmente fechadas?, explicou. O comandante, como sempre faz, adota o mistério sobre o time. Fábio Gomes e Marcelo Oliveira disputam uma vaga no meio-de-campo. E Gláucio, que cumpriu suspensão, retorna na vaga de Fernando Diniz, expulso na vitória sobre o Grêmio Barueri, por 1 a 0, no domingo. Ficha técnica Paulista x São Paulo Paulista - Victor; Marco Aurélio, Dema, Marcus Vinícius e Fábio Vidal; Réver, Marcelo Oliveira (Fabio Gomes), Diogo e Gláucio; Marcos Denner e Gilsinho. Técnico: Vágner Mancini. São Paulo - Rogério Ceni; André Dias, Alex Silva e Miranda; Souza, Josué, Leandro, Hugo e Júnior; Borges e Aloísio. Técnico: Muricy Ramalho. Árbitro - Cleber Wellington Abade. Local - Estádio Jaime Cintra, em Jundiaí. Horário - 21h45. TV - Globo e Band