Muricy não comenta ida para o São Paulo Visivelmente irritado com a derrota e demonstrando muito mau humor, o técnico do Internacional, Muricy Ramalho, não quis culpar seus jogadores pela goleada sofrida diante do Guarani, por 3 a 0, neste domingo à noite, no estádio Brinco de Ouro. Sobre a perda da invencibilidade para o Cruzeiro, o técnico reagiu com naturalidade: "A liderança está em boas mãos, porque o Cruzeiro tem o melhor elenco do Brasil e continua investindo". Ele também relutou em responder sobre a possibilidade de trocar o time gaúcho pelo São Paulo ainda sem acertar com o substituto de Oswaldo de Oliveira. "Não sou treinador de culpar os jogadores por uma derrota. E sobre esta questão do São Paulo não vou responder, porque já expliquei isso a semana toda", disse, rispidamente. O técnico garante que não foi procurado pela direção do time paulista e que não responderá nada sobre hipótese. Sobre o jogo ele reconheceu as falhas infantis do time, que praticamente entregou dois gols para o adversário. No primeiro, Ismael recuou a bola para dentro da grande área obrigando a penalidade de Fernando Cardozo sobre Wágner. No segundo gol, Wilson fez um recuo sem propósito para Clemer e marcou contra. "O jogo estava controlado, mas erramos e perdemos", explicou o técnico, completando que "o grupo é muito jovem e precisa tirar lições das derrotas". O técnico reconheceu que o volante Flávio fez muita falta por sua experiência, mas garantiu que seu time vai se recuperar, em casa, diante do Atlético Paranaense.