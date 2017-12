Muricy não teme estréia diante do Palmeiras Sem vencer há cinco jogos e ocupando a sexta posição no Grupo 1, a partida deste sábado, contra o Palmeiras, no Parque Antártica, ganhou importância redobrada para o São Caetano. Além da vitória para manter viva as chances de se classificar à próxima fase, a equipe terá no comando a estréia do técnico Muricy Ramalho. O treinador, que substitui Tite, demitido após a derrota de 1 a 0 para o Marília, já chegou ao ABC alterando a formação tática da equipe do 3-5-2 para o 4-4-2. "É preciso ter ânimo para sairmos desta situação. Não adianta ficarmos lamentando o que passou. Temos que olhar para frente", afirma o treinador, que não teme o desafio de assumir o time em um jogo decisivo. "Assinei contrato de um ano e não para o Campeonato Paulista. Não podemos escolher os jogos que vamos começar", disse Muricy. Warley volta ao ataque depois de ficar ausente por causa de uma luxação no ombro. Quem sai com isso é Marcinho, que está machucado. Com novo titular no ataque, o técnico espera resolver a crônica falta de gols do time, que em seis partidas, marcou apenas sete vezes. Na defesa, com a suspensão de Serginho, o São Caetano deve jogar com dois zagueiros: Dininho e Gustavo.