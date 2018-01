Muricy pede cautela para escalar Dagoberto contra o Grêmio O atacante Dagoberto realizou nesta sexta-feira o primeiro treino coletivo ao lado dos jogadores do São Paulo. No entanto, o técnico Muricy Ramalho pediu paciência à torcida e disse que o jogador precisa adquirir ritmo para poder atuar como titular. O São Paulo terá o Grêmio como adversário nas oitavas-de-final da Copa Libertadores, na próxima quarta-feira, às 21h45. "Temos alguns dias para treinar, o que é importante para organizar a equipe. É um tempo bom para fazer observações e ver o comportamento de alguns atletas, como o Dagoberto", contou Muricy em entrevista à Rádio Bandeirantes. "Porém, a gente sabe que ele ficou muito tempo sem atuar e precisa aumentar os treinos com bola ao lado dos companheiros. Ele ainda se perde em alguns momentos, o que é natural pela sua situação." Para Muricy, o Grêmio possui um time bem ajustado e terá um forte jogo de equipe. Assim, ele só escalará os atletas que estiverem bem fisicamente. "A gente sabe que o jogador tem de estar confiante para poder atuar. Não procuro montar o time que é bom apenas para mim, mas sim aquele que será bom para cada estilo dos meus jogadores. Não gosto de ficar mudando os atletas de sua posição." Para as oitavas-de-final da Libertadores, o São Paulo vai inscrever, além de Dagoberto (que usará a camisa 25), o volante Hernanes (camisa 12), destaque em alguns jogos do Campeonato Paulista. O clube faz a primeira partida contra o Grêmio no Morumbi. A volta será no Estádio Olímpico. "A Libertadores é uma competição muito complicada", disse Muricy. "Todos os times são fortes. Precisamos ter muita atenção em cada partida."