Muricy pede mudança na data de jogo do Palmeiras

O técnico Muricy Ramalho fez a reclamação e a diretoria do Palmeiras irá pedir para a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) mudar a data do jogo contra o Atlético-PR, marcado para o dia 26 de setembro, no Palestra Itália, pela 26.ª rodada do Brasileirão.

Veja também:

MASCOTES - Baixe o papel de parede do seu time

Visite o canal especial do Brasileirão

Brasileirão 2009 - Tabela | Classificação

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

A razão do pedido de mudança é porque a partida anterior do Palmeiras, contra o Cruzeiro, no Mineirão, foi postergada do dia 20 para o dia 23 de setembro, comprometendo o planejamento de treinos - serão só dois dias de trabalho entre os jogos contra Cruzeiro e Atlético-PR.

Assim, a ideia palmeirense é que a partida contra o Atlético-PR seja disputada no dia 27 de setembro, um domingo. "Temos argumentos para convencer a CBF e a Rede Globo [responsável por transmitir o campeonato]", disse o gerente de futebol do clube, Toninho Cecílio.

"Espero que haja bom senso e a partida contra o Atlético-PR seja transferida para o domingo", afirmou Muricy. "Eu tenho experiência nisso e sei que um campeonato se decide nesse tipo de detalhe".