Muricy pede que atletas são-paulinos 'relaxem' nas férias

O treinador lembrou o desgaste físico e psicológico do fim da temporada, quando o time precisou se desdobrar na reta final do Campeonato Brasileiro e na Copa Sul-Americana. A única ressalva é que os atletas precisam estar no CT da Barra Funda na reapresentação no dia 8 de janeiro.

"O jogador tem que relaxar. Eles foram muito exigidos nesse final e a pré-temporada é duríssima. Os que se machucaram sairão com uma cartinha para terem alguns cuidados. A única coisa que disse para eles é que dia 8 eles têm que estar aqui. Não tem esse negócio de que o voo atrasou, a vó não sei o quê, a tia não sei o que lá. Mas o jogador hoje é profissional, não tem aquela coisa de voltar com 6kg a mais. E se voltar, a gente tira", disse.

Curiosamente, Muricy não seguirá o conselho dado aos comandados e passará a maior parte do tempo em contato com a diretoria para avaliar o elenco, buscar reforços e montar o planejamento para o ano que vem.

"Não temos como tirar férias como os outros jogadores. Não é como na Europa que existem contratos longos. Eu não gosto de viajar e não vou de novo. Vou para a praia, onde gosto de ficar, tomando cerveja e comendo peixe; coisa simples. Sei que eles (diretores) vão me ligar e não posso perder os jogadores que indiquei, o mercado está fervendo", ponderou.