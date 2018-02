Muricy perdoa árbitro e Thiago é dúvida contra o Rio Claro No treino do São Paulo na manhã desta sexta-feira os assuntos foram a polêmica do jogo contra o Paulista, na última quarta-feira, e a contusão do atacante Tiago. O técnico Muricy Ramalho comandou as atividades desta manhã dando ênfase à parte tática. O treinador ainda não definiu qual esquema vai utilizar em Rio Claro, onde joga contra o time local no domingo. O departamento médico vai reavaliar Thiago ainda nesta sexta-feira. O atacante torceu o tornozelo esquerdo no empate do São Paulo com o Paulista e é dúvida para o jogo de domingo. Segundo o médico José Sanchez, o local estava bastante inchado na quinta-feira. "Ele é dúvida. A idéia é analisar a situação dele diariamente, mas o Thiago ainda sente dores. No entanto, a contusão ainda é muito recente e precisamos esperar para saber a real situação", disse Sanchez. Porém, Thiago está otimista. Antes de seguir com o tratamento no CCT da Barra Funda, o atacante conta que o inchaço diminuiu bastante, está conseguindo caminhar e espera até treinar no sábado, um dia antes do jogo em Rio Claro. Com relação à polêmica com o árbitro Cleber Wellington Abade no jogo contra o Paulista, a diretoria do São Paulo tricolor desistiu de entrar com medida para impedir que o juiz apitasse seus outros jogos. Muricy também acha que o assunto faz parte do passado. "Nosso time não dá trabalho para a arbitragem. O assunto já passou. O Abade errou, como erra todo mundo." Abade admitiu que, quando levantou o braço no momento do chute de Gláucio, iria mesmo terminar a partida, mas não o fez e validou o gol. "Eu ia terminar o jogo, mas levantei o braço e não apitei. É preciso esperar o lance correr para acabar o jogo." Para o jogo de domingo o treinador do São Paulo estuda manter o sistema com três zagueiros, mas pode improvisar Leandro como volante. Muricy elogiou a atuação do jogador ao lado de Josué na quarta-feira e pode deslocar Souza novamente para a ala-direita.