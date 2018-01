Muricy pode ser técnico do Palmeiras O Palmeiras ainda não anunciou oficialmente a saída de Levir Culpi ? cujo contrato termina dia 31 ?, mas está negociando a contratação de outro treinador para dirigir o time na próxima temporada E o nome mais forte no momento é o de Muricy Ramalho, que dirigiu o Figueirense no Campeonato Brasileiro. Leia mais no Jornal da Tarde