Muricy poupa Josué no jogo-treino contra o São Carlos O técnico Muricy Ramalho decidiu poupar nesta terça-feira o volante Josué no último jogo-treino antes da estréia no Campeonato Paulista, contra o Sertãozinho. Mesmo assim, o São Paulo não teve problemas para bater o São Carlos, equipe da Série A-3, por 2 a 0, no primeiro dos três tempos de 30 minutos, disputado apenas pelos titulares. Josué, que havia sentido dores na coxa direita na última segunda, é o único volante do grupo, já que Mineiro e Danilo foram vendidos e Richarlyson se recupera de um acidente automobilístico. Por esse motivo, Muricy decidiu poupar o jogador para não correr riscos de perdê-lo. Apesar da ausência, o treinador manteve o esquema 4-4-2. Coube ao zagueiro André Dias executar o papel de Josué no meio-campo, ao lado do polivalente Souza. Com isso, Alex Silva entrou no time para atuar ao lado de Miranda, compondo a dupla de zaga. Apesar das mudanças, o elenco mostrou entrosamento. O primeiro gol foi marcado por Alex Silva, de cabeça, após cobrança de falta de Souza. O outro saiu através do atacante Borges, que recebeu na entrada da área, driblou dois jogadores e bateu forte - a bola desviou antes de entrar. No último domingo, o São Paulo havia derrotado a Inter de Limeira, no primeiro treino do ano, por 3 a 1, com dois gols de Hugo e um de Borges. Como a estréia será na quinta-feira, Muricy Ramalho realizará mais uma sessão de treinos nesta quarta. O time que venceu o São Carlos foi composto por Rogério Ceni; Reasco, Alex Silva, Miranda e Júnior; André Dias, Souza, Leandro e Hugo; Borges e Aloísio. Nos outros dois períodos do jogo-treino, Muricy utilizou os jogadores reservas. Como Josué deve atuar contra o Sertãozinho, Alex Silva retornará para o banco, enquanto André Dias assumirá o seu lugar na zaga.