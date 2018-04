Muricy promete mais novidades no elenco do Palmeiras

O Palmeiras deve ter mais mudanças em seu elenco nos próximos dias, segundo o treinador Muricy Ramalho. Em sua primeira entrevista da temporada, o comandante disse que a diretoria do clube trabalha silenciosamente atrás de reforços, e revelou que um grupo de jogadores deixará a equipe.

"Em 2009 percebemos que tínhamos um time, mas não tínhamos um elenco. Isso ficou bem claro quando perdemos um zagueiro e um volante e caímos no campeonato. Agora vamos tomar o cuidado de fazer não apenas um time, mas um plantel. Estamos demorando a anunciar mais reforços porque queremos trazer jogadores de qualidade", disse Muricy.

O treinador afirmou que o clube terá reforços em todas as posições, e não apenas no ataque. "Estamos só com três zagueiros hoje, então é preciso reforçar", disse Muricy, que defendeu a contratação de Edinho, seu ex-comandado no Internacional, que está no Lecce, da Itália.

"O Edinho é um jogador que pode atuar em duas posições, como volante e zagueiro. Com o orçamento apertado, é bom ter um jogador assim porque ele vale por dois", afirmou o técnico. "Mas também vamos atrás de reforços do meio para frente, precisamos de um número 9 e de um 10."

Muricy ainda deu outro indício sobre a reformulação no elenco quando foi questionado se havia conversado com os jogadores sobre os erros da temporada de 2009. "Não vou conversar ainda. Agora nós vamos trabalhar. Até porque não adianta conversar agora, já que vai sair e chegar gente. Quando estiver com o elenco fechado, vou fazer essa avaliação", disse.

O Palmeiras está em pré-temporada na cidade de Atibaia, no interior paulista. O clube estreia no campeonato estadual no dia 16, contra o Mogi, no Palestra Itália.