Muricy promete revanche contra o Chivas no Morumbi A derrota para o Chivas, na madrugada desta quinta-feira, não foi bem digerida pelo técnico do São Paulo, Muricy Ramalho. O técnico disse que a derrota por 2 a 1, que deixou o time em segundo lugar no Grupo 1 da Libertadores, não refletiu o equilíbrio visto dentro de campo, e prometeu devolver a derrota quando o São Paulo jogar em casa. "Voltaremos a nos ver no Brasil, e será diferente. Espero outro jogo muito duro, mas nós vamos fazer os gols", disse o técnico, que elogiou a atuação do goleiro rival Oswaldo Sánchez, e lamentou as chances desperdiçadas por seus comandados. "Um empate teria sido mais normal", afirmou. O empresário Jorge Vergara, proprietário do Chivas, afirmou que sua equipe venceria o São Paulo também no jogo realizado no Brasil. O reencontro será daqui a duas semanas, no dia 5 de abril, às 21h45, no Morumbi. A vitória deixou o Chivas na liderança da chave, com 7 pontos, um a mais que o São Paulo.