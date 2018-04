Muricy Ramalho aparece no CT e deve comandar o Santos contra Flamengo-PI

SANTOS - O técnico Muricy Ramalho reapareceu pela primeira vez no CT Rei Pelé depois de se recuperar de uma diverticulite e comandou um trabalho técnico nesta segunda-feira. O quadro do treinador ainda inspira cuidados, mas ele deve ficar no banco de reservas no confronto do Santos diante do Flamengo-PI, quarta-feira, às 22 horas, na Vila Belmiro, pela volta da primeira fase da Copa do Brasil.

Muricy reclamava de fortes dores abdominais e foi internado no último dia 5. Depois de dois dias no Hospital Luiz, o treinador foi liberado e passou uma semana descansando em casa. Seu estado ainda inspira alguns cuidados especiais, principalmente no que diz respeito à alimentação.

"Muricy vai ter que comer de três em três horas, uma alimentação balanceada. Já foram passadas todas as orientações, ele vai se alimentar seguindo prescrições médicas", explicou o médico Rodrigo Zogaib.

A volta de Muricy Ramalho não deve ser a única novidade do Santos diante do Flamengo-PI. O volante Arouca, recuperado de um problema muscular na coxa direita, e o lateral-esquerdo Léo, poupado na goleada por 4 a 0 sobre o União Barbarense, no sábado, também devem retornar à equipe.

Arouca havia se contundido no fim de março, antes da partida diante do Oeste, e trabalhou normalmente nesta segunda, ao lado de Léo, que também deu indícios de que estará em campo na quarta. Por outro lado, o volante Marcos Assunção segue como desfalque. Ele recebeu alta do Hospital São Luiz após se recuperar de uma amidalite, mas está repousando em casa e não deve ser aproveitado nesta semana.