Muricy comemora semana de treinos para encarar 'decisões' Em dia de entrevista coletiva de Muricy Ramalho, muitos assuntos do Flamengo costumam ser discutidos. E foi assim nesta quinta-feira, no CT George Helal, quando o treinador mostrou satisfação com a semana livre para treinamentos, visando jogos decisivos nos próximos dias pelo Campeonato Carioca e pela Copa do Brasil - contra Bangu e Confiança-SE, respectivamente.