Muricy Ramalho confirma escalação de jovens no São Paulo

Com o título do Brasileirão garantido, o técnico Muricy Ramalho promoverá mudanças na equipe do São Paulo para a partida contra o Juventude, nesta quarta-feira, às 21h45, no complemento da 35.ª rodada. Veja também: Presidente do São Paulo não abre mão da 'taça das bolinhas' No último treino antes do jogo, Muricy confirmou que o goleiro Rogério Ceni, o zagueiro André Dias e o meia Jorge Wagner serão poupado. Com isso, quem ganha chance são os jovens jogadores. Muricy confirmou a escalação do zagueiro Danilo Silva, de 21 anos, e o meia Sérgio Mota, de 17. Mota, aliás, fará sua estréia na equipe profissional. Ele é considerado como a grande promessa para a temporada 2008. "Temos alguns jogadores pendurados, por isso vamos poupar alguns deles e dar oportunidade aos atletas que tiveram poucas oportunidades para atuar", contou Muricy. "Agora eles estão ganhando uma chance de mostrar o que sabem." O São Paulo já pensa na temporada 2008 e apenas cumpre tabela. Os jogadores, porém, prometem manter o empenho até o final da competição. Já a equipe gaúcha luta contra o rebaixamento à Série B.