Muricy Ramalho confirma todos os titulares no Santos contra Bahia

SANTOS - O Santos vai mesmo escalar o que tem de melhor para enfrentar o Bahia, neste domingo, na Vila Belmiro, pela 37.ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, na despedida do time do Mundial de Clubes da Fifa do torcedor da Baixada Santista. Nesta sexta-feira, o técnico Muricy Ramalho lamentou a perda de Adriano (operou o tornozelo direito), mas disse que a contusão do volante não altera o seu planejamento até a segunda da próxima semana, quando a delegação embarca para o Japão.

Sobre o risco de sofrer novos desfalques por lesões, o treinador afirmou que não pode deixar a equipe fique mais de 20 dias sem jogar. "Se não jogar agora então não vão poder jogar nunca e também não pode treinar, andar, acordar. Sei que é um risco, mas se os titulares não jogarem agora vão ficar 20 dias sem atuar", alegou Muricy Ramalho.

Ele admitiu que, embora não esteja pronto na parte física, Elano foi a solução encontrada para substituir Adriano. O time que começa a partida deste domingo terá Rafael; Danilo, Edu Dracena, Bruno Rodrigo e Durval; Henrique, Arouca, Elano e Paulo Henrique Ganso; Neymar e Borges.

Outra decisão anunciada por Muricy Ramalho é que Durval ganhou a disputa com Léo e será o titular da lateral esquerda no Mundial de Clubes. Com a contusão de Adriano, o técnico teve um motivo a mais para manter o zagueiro improvisado na lateral e Bruno Rodrigo ao lado de Edu Dracena.

Ele admite que sem o volante a defesa vai ficar mais exposta e que a presença de Durval reforça o setor. "Com Durval ali, o time ficou forte defensivamente e passou a sofrer menos gols. Futebol é momento e como aquele nosso lado ficou mais compacto, vai continuar assim", adiantou o treinador.

Muricy Ramalho reconhece que Adriano vai fazer falta nos dois jogos do Mundial, especialmente se a decisão realmente for contra o Barcelona. "A ausência de Adriano mexe com o time porque ele é o único que tem poder para fazer a marcação de alguém como Messi, por exemplo. Só ele tem esse capacidade de não deixar o melhor do mundo jogar. Os outros jogadores que temos para a posição são diferentes. São passadores, saem mais para o jogo. A compensação é ganhamos um pouco na saída da bola. Elano passa melhor a bola e tem facilidade para chegar à frente", explicou o técnico.

Muricy não está preocupado com o desgaste de Neymar em razão de sua agitada vida fora do futebol. "Ele trabalha normalmente aqui e depois o que ele faz é problema dele. Fica impossível interferir porque são compromissos que Neymar tem de cumprir com seus patrocinadores" disse.

Segundo o treinador, a assessoria do atacante leva em consideração suas atividades no clube antes de marcar compromissos. "Eu só posso pedir é que quando não tiver nada para fazer fora, descanse um pouco. Não mudamos nada em relação a nenhum jogador. Os compromissos que Neymar tem são problema dele e por enquanto está aguentando bem", finalizou Muricy Ramalho.