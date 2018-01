Muricy Ramalho deixa o Internacional Eleito melhor técnico do Campeonato Brasileiro, Muricy Ramalho acertou nesta segunda-feira a sua saída do Internacional. Seu futuro deve ser o Santos, que já manifestou o interesse em contratá-lo. Enquanto isso, o clube gaúcho vai atrás de Abel Braga, que deixou o Fluminense. Como seu contrato acabava no final do ano, Muricy conversou com a diretoria do Inter e nem chegou a negociar uma permanência, avisando logo de sua vontade de sair. ?Foi uma coisa normal. Foram 3 anos de trabalho lá (houve apenas uma pequena interrupção em 2003). Eu precisava fazer isso?, explicou o treinador. Sobre o futuro, Muricy garante que ainda não tem nada acertado com outro clube. ?Estou em férias e agora vou para a praia (Guarujá), descansar com a minha família?, revelou o treinador. ?O que aconteceu até agora foram algumas consultas, inclusive uma forte de fora do País, mas eu não conversei com ninguém. Mesmo porque, esse não é meu estilo.? Segundo Muricy, o longo e difícil trabalho no Inter foi coroado com a campanha deste ano no Brasileirão, que terminou com o vice-campeonato e a classificação para a Copa Libertadores da América de 2006. "Eu agradeço imensamente à torcida colorada, à diretoria, aos jogadores, pois com muita luta e garra conseguimos alcançar nossos objetivos", afirmou o técnico.