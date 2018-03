Muricy Ramalho destaca comportamento tático do São Paulo

Aliviado, o técnico Muricy Ramalho deixou claro que o futebol apresentado pelo São Paulo, na vitória por 2 a 0 diante do Nacional, do Uruguai, ainda não é o esperado, mas o necessário. "O que valeu foi o jogo. Não fizemos um grande futebol, mas foi um futebol objetivo, de jogadas que não fazíamos faz tempo. Mesmo assim, demoramos para matar o jogo e isso não pode acontecer." Veja também: Classificação Calendário / Resultados São Paulo vence o Nacional e está nas quartas da Libertadores Ouça os gols da vitória do São Paulo - Rádio Eldorado/ESPN - AM 700 Clichês marcam o fracasso rubro-negro Mantendo seu estilo "parrudo", Muricy confessou que é "chato" para evitar deslizes do time, como aconteceu com o Flamengo, que perdeu por 3 a 0 para o América-MEX, em pleno Maracanã, e ficou de fora das quartas da Libertadores. "O que aconteceu com o Flamengo é um exemplo perfeito de como o futebol prega peça. Por isso que eu sou chato e chego a ser até repetitivo com os jogadores, pedindo atenção com isso, aquilo. No futebol, você tem que ser minucioso, caso contrário, acontece o que vimos acontecer com o Flamengo." FLUMINENSE O adversário do São Paulo, nas quartas-de-final, será o Fluminense. De acordo com o treinador são-paulino, o adversário trará dificuldades para sua equipe."O Nacional foi um time guerreiro, de pegada, mas o Fluminense é um time que investiu muito, e tem jogadores de muita qualidade, como o Dodô, o Thiago Neves e o Conca. Vai ser uma pedreiro", comentou Muricy. O treinador são-paulino, no entanto, mostrou-se animado num aspecto: o fato de jogar os dois jogos das quartas no Brasil. "A única coisa boa é que jogaremos os dois jogos no Brasil. A viagem para fora do País é o que mais cansa. Sempre tem atraso no vôo, dificuldade para dormir, adaptação." VOLTA POR CIMA Dagoberto era só sorrisos. Depois de voltar a marcar um gol após seis meses de jejum, o atacante confessou que espera voltar a jogar em alto nível, como fizera no Atlético-PR. "Eu estou treinando muito forte e estou confiante que voltarei a jogar muito bem. Eu tenho certeza disso." O atacante, no entanto, precisa convencer o técnico Muricy Ramalho que merece permanecer na equipe. "Se ele [Dagoberto] jogar como jogou hoje, com vontade, ele terá lugar; caso contrário, não", afirmou o treinador.