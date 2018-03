Muricy Ramalho deve ter time completo no jogo de quarta

Pela primeira vez no ano, o técnico Muricy Ramalho poderá repetir a escalação do São Paulo em dois jogos seguidos. O time que empatou por 0 a 0 com o Nacional, no Uruguai, na quarta-feira, pela Copa Libertadores, deverá ser o mesmo na partida de volta, nesta quarta-feira, no Estádio do Morumbi. O volante Hernanes e o meia Jorge Wagner, que deixaram o Estádio Parque Central após terem sofrido fortes pancadas, fizeram rápido tratamento no Reffis e estão confirmados para a partida que vale vaga nas quartas-de-final da competição continental. "O caso do Jorge é um pouco mais grave, porque foi numa articulação (joelho), mas ele deve jogar, sim", confia o técnico Muricy Ramalho, que sempre reclama quando não pode repetir o time. "Felizmente, tivemos uma semana para recuperar os jogadores e treinar com calma", emendou. Em todas as entrevistas, Muricy e os jogadores pedem o apoio da torcida para o jogo contra o Nacional. Por isso, excepcionalmente hoje, as bilheterias do Morumbi e do Ginásio do Ibirapuera estarão vendendo ingressos para o duelo. O mais barato custa R$ 30. O time tricolor arrancou um bom empate em Montevidéu, mas pecou por não ter marcado gol na casa do adversário, que tem valor dobrado na Libertadores. Assim, se o Nacional marcar um gol no Morumbi, o São Paulo terá de vencer de qualquer jeito para avançar. Novo empate por 0 a 0 leva a decisão para os pênaltis. BRONCA Os jogadores do São Paulo esperam uma atuação mais rigorosa do árbitro da partida, o argentino Héctor Baldassi, com os jogadores do Nacional. No jogo de ida, apitado pelo chileno Rubén Selman, os jogadores reclamam da excessiva complacência do árbitro com os violentos jogadores uruguaios. "A gente espera que o árbitro seja adequado para a partida. Queremos menos violência em campo", disse o zagueiro Miranda. "Ele deixou o Nacional descer o cacete."