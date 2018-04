Muricy Ramalho diz não se importar com resultados de rivais

O Palmeiras pode ser ultrapassado por São Paulo e Internacional neste final de semana e perder a liderança do Campeonato Brasileiro, mas a situação não preocupa Muricy Ramalho. O treinador garante que está concentrado apenas no jogo contra o Cruzeiro, quarta-feira, em Belo Horizonte.

Veja também

Robert pode ganhar vaga no ataque do Palmeiras

MASCOTES - Baixe o papel de parede do seu time

Visite o canal especial do Brasileirão

Brasileirão 2009 - Tabela | Classificação

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

"Não me interessa qual vai ser o resultado de São Paulo, Internacional ou qualquer outro time. Nós temos que fazer o nosso papel e buscar a vitória contra o Cruzeiro", afirmou Muricy, negando que vá torcer contra o Internacional, diante do Vitória, e São Paulo, ante o Santo André.

O treinador achou pontos positivos no período sem jogos do Palmeiras no Brasileirão. "Tivemos muito tempo para treinar e foi benéfico no sentido de preparar o grupo. Consegui dar treinos importantes, de posse de bola, finalização e fundamentos", comentou.