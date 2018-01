Muricy Ramalho diz não ter saudades do São Caetano Carinho e respeito, sem temor nem saudade. Essa seqüência de substantivos resume o que expressam o técnico Muricy Ramalho e o volante Josué ao avaliarem o São Caetano, adversário do São Paulo no domingo, pela partida de ida da semifinal do Campeonato Paulista. Sentimentos comuns no mundo do futebol, que só se diferenciam quando o técnico se lembra do time que dirigiu em 2004. Foi lá no São Caetano, naquele ano, que Muricy Ramalho conseguiu ser campeão paulista, acabando com o estigma de perdedor do time do ABC, e alcançou a projeção e o respeito que o levou a dirigir times campeões nos anos seguintes, como Internacional e o próprio São Paulo. As boas recordações se limitam à conquista. "Não tenho saudade de lá, mas tenho carinho pelo título que consegui ganhar com o São Caetano. Sai de lá com a sensação de dever cumprido. Claro que gosto de algumas pessoas, de outras não gosto pela forma que conduziam o futebol. Mas isso é passado. Para esses que não gostava, sempre deixei tudo muito claro", conta Muricy, sem esconder sua decepção com alguns dos dirigentes. Na análise do time atual, a principal preocupação é o atacante Somália, um dos artilheiros do Paulistão, com 12 gols (junto de Edmundo, do Palmeiras, e Finazzi, da Ponte Preta). "O São Caetano é forte no conjunto e o Somália faz parte desse grupo e precisamos ficar atentos com ele. É um jogador experiente, muito perigoso dentro da área. Mas esse jogo de agora é totalmente diferente do da primeira fase. Vamos entrar descansados." O volante Josué, um dos responsáveis pela marcação, reforça a postura cuidadosa. E diz acreditar que o ponto forte do time, no jogo, deve ser a eficiência ofensiva. "Agora o São Caetano voltou a ser o nosso alvo e a gente tem que ter uma mira perfeita para fazer um grande jogo. Eles estão recuperados de toda aquela dificuldade da temporada passada. Tenho certeza que serão grandes adversários."