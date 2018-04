Muricy Ramalho diz que já está adaptado ao Palmeiras

O técnico Muricy Ramalho assumiu o comando no Palmeiras no final de julho, mas já se sente bem no clube, mesmo com pouco tempo de trabalho. O treinador disse que foi muito bem recebido, o que facilitou a sua adaptação, depois de dirigir o rival São Paulo por mais de três anos.

"Estou feliz, me receberam muito bem, fui bem tratado. O Ambiente é bom, com o Toninho Cecílio fazendo o contato com a diretoria, que só tem pessoas fantásticas. Ouvem muito a comissão técnica, que é muito competente e que o Vanderlei deixou. O ambiente é muito favorável para conquistas", afirmou, em entrevista à TV Bandeirantes.

Muricy acredita que o Palmeiras precisa manter o rendimento do primeiro turno para seguir na luta do título do Campeonato Brasileiro. "Se o Palmeiras repetir o que fez no primeiro turno, a chance de titulo é grande", disse Muricy, que aposta em uma disputa equilibrada pelo título nacional. "Ninguém vai abrir, os times estão se reforçando, vão brigar até a última rodada", analisou.