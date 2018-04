Muricy Ramalho diz que Palmeiras precisa ganhar no Morumbi

O técnico Muricy Ramalho festejou o reencontro do Palmeiras com a vitória - o time venceu o Internacional por 2 a 1 e voltou a ganhar após quatro jogos. Na próxima semana, o alviverde terá um clássico decisivo contra o São Paulo no Morumbi, e o treinador quer a vitória na casa do rival para manter a liderança do Brasileirão.

"Temos de respeitar o São Paulo, mas ir com o pensamento de ganhar o jogo lá", explicou Muricy. "Eles já estão acostumados ao Morumbi. Porém é um bom campo para o visitante. E clássico é clássico. Não importa se o jogo é na casa do rival, o Palmeiras precisa se impor e pensar em vencer."

Para o clássico, Muricy também destacou o tempo que terá para treinar o time. "Vai ser uma semana especial, porque vou ter um bom tempo para acertar algumas coisas, melhorar o time. O ritmo de jogos estava muito forte e você só consegue mudar algo com treinamento."

Os jogadores do Palmeiras ganharam folga neste domingo e só retornarão ao trabalho na terça-feira. O meia Cleiton Xavier, com uma lesão no tornozelo direito, passará por exames e pode ficar fora do confronto contra o São Paulo.