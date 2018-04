Muricy Ramalho elogia André e deverá manter atacante no Santos

SANTOS - Depois de seis jogos fora do time, André voltou a começar um jogo como titular, neste domingo à tarde, na Vila Belmiro, abriu o caminho para a vitória contra o Penapolense e, se Muricy Ramalho não mudar de ideia até o fim de semana, está escalado para enfrentar o Palmeiras, provavelmente no sábado à tarde, na Vila Belmiro. O treinador aprovou o futebol apresentado pelo atacante no retorno à equipe.

"André fez o gol, participou bastante do jogo e a tendência é que ele seja mantido no time", afirmou Muricy, após a partida. Além de Giva, que vinha sendo o centroavante titular, o treinador poderá voltar a contar com Miralles, finalmente recuperado de lesão na coxa, e Pato Rodriguez, que ficou fora do jogo deste doingo por ter ido à Argentina para assistir ao enterro da avó.

André acredita ter recuperado a confiança de Muricy. "Para fazer gol é preciso jogar e eu mostrei ao treinador que estou pronto se ele precisar de mim", ressaltou.

Nos jogos que pouco valeram da fase de classificação, o treinador deu oportunidades ao argentino Patito Rodriguez e ao jovem Giva, mas agora, para a decisão da vaga para as semifinais em jogo único contra o Palmeiras, ele deixa claro que sua preferência é por atacante que sabe atuar mais adiantado, como referência para quem chega de trás. "Giva é mais atacante que joga pelos lados do campo", disse Muricy.

Após o jogo o treinador ainda não sabia se a diretoria vai confirmar para a Vila Belmiro o jogo contra o Palmeiras pelas quartas de final, mas se for chamado a opinar disse que faz questão de jogar em casa. "Queremos sempre que os jogos decisivos sejam na Vila Belmiro, porque complica para o adversário. Se bem que é preciso ver a estratégia do clube, mas acredito que desta vez será na Vila mesmo", completou.