Muricy Ramalho elogia Montillo, mas admite time menos marcador

SANTOS - O técnico Muricy Ramalho confirmou nesta terça-feira que irá escalar Montillo como titular, nesta quarta, no amistoso contra o Barueri, às 20h30, no Pacaembu, que marcará a estreia do meia argentino com a camisa do Santos. O treinador admitiu que o jogador ainda não apresenta condições físicas ideais para atuar, mas elogiou a qualidade exibida pelo mesmo no treino realizado no CT Rei Pelé na última manhã, na qual integrou um meio-campo que também contou com Arouca, Renê Júnior e Cícero.

Com a escalação de Montillo, Muricy acabou optando pela saída de Miralles do ataque e abriu mão do esquema 4-3-3, deixando apenas Neymar e André no ataque. O comandante admitiu que com o meio-campista argentino em campo a equipe perde pegada na marcação, mas ao mesmo tempo ganha mais na criação de jogadas ofensivas.

"Com Montillo, (o jogo) ficou mais centralizado. Com o 4-3-3 fica mais fácil marcar o adversário, identificar o adversário. Os dois da ponta (Neymar e Miralles) voltam. Com o novo esquema, o Montillo encosta mais nos dois da frente, chega mais e perdemos um pouco na marcação, o que é natural, porque ele não tem característica de marcação", disse o técnico, para depois elogiar a qualidade do argentino.

"Montillo é um bom jogador. Claro, está fora da forma física. É diferenciado no toque de bola. Os caras que jogam bem se procuram. E vimos isso hoje (terça) no treinamento", completou, se referindo ao entrosamento que o novo reforço santista começa a criar com Neymar e outros jogadores de habilidade da equipe titular.

Muricy também admitiu que este meio-campo escalado nesta terça é o "ideal para hoje" no clube, que acaba de contratar o experiente Marcos Assunção. O ex-palmeirense, porém, ainda não tem condições de fazer a sua reestreia com a camisa do Santos, time já defendido pelo volante na década de 1990. "Agora posso modificar os jogadores pela qualidade que têm e esse é o meio-campo ideal para hoje. Se for gostando, vai ficando. Se não gostar, a gente muda", avisou o comandante, comemorando as novas opções que ganhou para o setor.

No amistoso diante do Barueri, Muricy confirmou que irá escalar a mesma equipe titular que treinou nesta terça, mas deve aproveitar o duelo para fazer uma série de testes no time titular. "Para esse amistoso é o time que treinou. Geralmente a gente faz isso antes do jogo. Praticamente é o time que joga no dia seguinte. Não sei se vai jogar 30 minutos, 45 minutos. A parte física não está 100%. Não sabemos como vão se portar. Faz parte do treinamento esse jogo", enfatizou, preferindo não adiantar que o time escalado para o amistoso será o mesmo que enfrentará o São Bernardo, neste sábado, fora de casa, na estreia do Campeonato Paulista.