Muricy Ramalho esconde escalação e esquema do São Paulo

Prática comum no futebol, o técnico do São Paulo, Muricy Ramalho, manteve o mistério e não divulgou a escalação que entrará em campo para enfrentar o Fluminense nesta quarta-feira, às 21h50, no Maracanã, na segunda partida válida pelas quartas-de-final da Copa Libertadores. "Eu já tenho na cabeça quais jogadores vou utilizar, mas ainda não defini o esquema." Veja também: Calendário / Resultados Classificação - 1.ª fase Fluminense confia no apoio de 70 mil torcedores para avançar A dúvida de Muricy Ramalho paira nos esquemas 4-4-2 e 3-5-2, sendo o último o mais provável para a partida. Nesta terça-feira, o treinador comandou um treino tático, sem o acesso da imprensa. Depois, os jogadores disputaram um rachão descontraído, que serviu para praticamente definir a presença do meia Jorge Wagner, recuperado de lesão. A presença de Jorge Wagner, no time titular, deve-se à visão que Muricy Ramalho tem do jogador. "O Jorge Wagner é um jogador mais defensivo que o Hugo. Ele marca muito bem e é muito forte em jogadas de bola parada. Isto pode ser decisivo." Com a volta de Jorge Wagner, Muricy deve deslocar Zé Luís para a zaga, deixando Fábio Santos e Richarlyson com a incumbência de marcar, dando mais liberdade para Hernanes. Já Dagoberto fará o papel outrora de Leandro, no ano passado, voltando para recompondo o meio-campo e saindo para o contra-ataque ao lado de Adriano. Confira o time-base: Rogério Ceni; Zé Luís, Alex Silva e Miranda; Jancarlos, Fábio Santos, Hernanes, Richarlyson e Jorge Wagner; Dagoberto e Adriano. PÊNALTIS Ciente de que uma derrota por 1 a 0 para o Fluminense leva a decisão da vaga às semifinais para os pênaltis, Muricy Ramalho conduziu um leve treinamento de cobrança de pênaltis. O destaque foi Richarlyson, que acertou todas as tentativas. Já Adriano acertou uma de três, sendo a última um chute sem direção, para longe do gol. Apesar do treinamento, o treinador tricolor deixou claro que não se importa com isso. "Eu já vi jogador acertar todos no treinamento e depois errar no jogo. No treino é fácil, porque atrás do gol não tem ninguém atrapalhando, não tem torcida. No jogo a coisa é bem diferente. Pra mim, então, o que conta para escolher os batedores é a personalidade do atleta." ARBITRAGEM O árbitro paraguaio, Carlos Amarilla, será o responsável pela arbitragem da partida. Apesar da fama de "caseiro" que o árbitro possui, Muricy Ramalho não acredita que haverá problemas. "Eu não penso muito nisto [se árbitro ajuda ou não o time da casa]. Eu confio nele e acho que não teremos problemas", afirmou o treinador, que complementou. "Agora, o árbitro chileno {Rubén Selman] que apitou o nosso jogo contra o Nacional [0 a 0, válido pelas oitavas-de-final, em Montevidéu] apitou muito mal e deixou o time da casa bater muito. Espero que isto não volte a acontecer." Atualizado às 8h58 para correção de informação