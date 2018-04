Muricy Ramalho mantém suspense sobre Ganso no São Paulo em clássico

SÃO PAULO - Paulo Henrique Ganso mais uma vez não participou do treino do São Paulo, nesta sexta-feira, para ficar fazendo fisioterapia no joelho esquerdo e alimentou dúvidas sobre sua participação no clássico contra o Palmeiras, neste domingo, no Pacaembu. O meia reclama de dores no local desde a partida contra o Rio Claro na última quarta.

Os médicos optaram por dar um prazo maior de descanso ao atleta para que ele possa se recuperar a tempo de entrar em campo. Nesta sexta-feira, os titulares fizeram um trabalho físico e, depois, apenas jogaram futevôlei, enquanto os reservas enfrentaram os garotos da equipe Sub-17 em um jogo-treino sob os olhares de Muricy Ramalho.

"Os que jogaram quase não treinaram, ficaram na musculação. Ele (Ganso) está que nem os outros, não é tão sério o que aconteceu, mas temos que esperar para saber se podermos contar com ele ou não", explicou o treinador, ao manter o suspense sobre a escalação do meia no domingo.

Se não puder contar com Ganso, Muricy deve, enfim, dar nova oportunidade ao meia Jadson, que não foi relacionado para nenhum dos quatro jogos da equipe na temporada. Ele voltou a treinar após se recuperar de uma tendinite no joelho direito, evoluiu fisicamente e agradou ao treinador, que promete uma conversa se precisar lançá-lo desde o início do clássico.

"A parte física melhorou muito pelos números que me passaram. Era o que estava combinado, ele voltaria no momento que ele reagisse. Vai demorar pegar um pouco do (ritmo de) jogo, mas isso é normal e ele não esquece. Ele treinou muito forte e preciso conversar com o jogador, não adianta expô-lo assim num clássico. Preciso saber se ele está à vontade para jogar de cara, pode ser uma novidade se o time precisar", afirmou Muricy.