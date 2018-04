Muricy Ramalho minimiza reencontro com o São Paulo

Campeão pelo São Paulo, mas hoje no comando do Palmeiras, o técnico Muricy Ramalho minimizou sua volta ao Morumbi, no empate sem gols entre os dois times, pela 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para ele, o espetáculo foi mais importante, apesar do resultado do clássico.

Logo na sua chegada ao estádio, Muricy foi recebido pela diretoria do São Paulo e fez questão de cumprimentar todos os antigos companheiros. Já dentro de campo, recebeu abraços dos ex-jogadores e se mostrou feliz por rever os amigos.

"Deveria se falar mais do jogo do que da minha volta. Acho que exageraram um pouco, mas fiquei contende de ter reencontrado pessoas que eu gosto", disse o técnico do Palmeiras, que passou três anos e meio no arquirrival.

Muricy também não deu importância ao que chamou de polêmicas criadas depois de sua saída do São Paulo. Ele gostou da recepção feita pelos jogadores e disse que não sentiu nada de diferente ao enfrentar o ex-clube.

"Estava muito concentrado no jogo. A gente iria enfrentar uma grande equipe, mas eu sabia que os caras [jornalistas] viriam em cima de mim", declarou. "O que eu mais gostei foi que todos os jogadores vieram me cumprimentar no banco".

O comandante palmeirense fez questão, até, de desmentir os boatos de que teria brigado com o atacante Dagoberto, quando esse era seu jogador e ficava no banco de reservas. Antes do jogo, os dois deram um abraço e mostraram que não sobraram rusgas.

"O Dagoberto sempre foi muito correto comigo. Só reclamou de ficar no banco e isso é até bom, porque mantém o jogador motivado. Eu felizmente vi a entrevista dele e sei que ele não falou nada demais", disse.

Com o 0 a 0, o Palmeiras se mantém líder do Brasileirão, agora com 41 pontos. O próximo compromisso do time é sábado, às 18h30, contra o Barueri, no Palestra Itália.