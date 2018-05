Muricy Ramalho muda discurso e faz elogios ao recém-chegado Hudson

SÃO PAULO - Hudson chegará ao Morumbi reverenciado por Muricy Ramalho, que admitiu estar observando o volante há algum tempo. Há duas semanas, no entanto, ele disse que não tinha pedido sua contratação e ainda disse que a imprensa estava sendo usada por empresários para inflacionar seu valor de mercado.

Na última terça-feira, no entanto, o técnico admitiu que não falou a verdade por se tratar de uma circunstância de mercado e alegou a disputa das fases finais do Estadual como justificativa para ter um discurso diferente.

"Quando me perguntaram estávamos nas finais do campeonato e ele valeria o dobro. Veio como deveria, com salário baixo e com a chance de prorrogar. Chamou a atenção, fez um bom campeonato e é uma aposta, não é fácil jogar no São Paulo", analisou o treinador. Curiosamente, a pergunta sobre Hudson foi feita quando tanto São Paulo quanto Botafogo já estavam eliminados.

Muricy também afirmou ter procurado referências do jogador com o técnico da equipe de Ribeirão, Wagner Lopes, e gostou do que ouviu. "O Wagner Lopes falou muito bem dele, é um segundo volante mesmo, constrói e chega na frente apesar de ter sido um dos melhores nos desarmes. Foi bom negócio no São Paulo, precisamos voltar a fazer mais isso, éramos bons nesse tipo de negócio."