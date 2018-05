Muricy Ramalho não tem cargo assegurado no Palmeiras

O Palmeiras começou a planejar 2010 em meio a uma crise política. O próximo ano pode começar sem o técnico Muricy Ramalho e alguns diretores. Um grupo de conselheiros e diretores pediu ao presidente Luiz Gonzaga Belluzzo a demissão da cúpula do futebol: o vice-presidente Gilberto Cipullo, os diretores Genaro Marino e Savério Orlandi e o gerente de futebol, Toninho Cecílio.

O fracasso no Campeonato Brasileiro, com a 5.ª colocação, vai ocasionar mudanças. Torcedores e conselheiros estão revoltados com a atuação da diretoria de futebol. Há divergências até mesmo entre os homens fortes do clube. "Acho que devíamos fazer parte das decisões", reclamou Clemente Pereira, também vice-presidente - são quatro no total. "Ele [Belluzzo] só ouve o Cipullo."

Clemente aposta em mudanças na diretoria. "A gente ouve isso nas alamedas do Palestra. Acho normal uma renovação no final do ano", confirmou. O cartola, porém, defende a permanência do técnico. "O Muricy não escolheu o atual time e acho que deve dar continuidade até o fim do trabalho."

Os boatos ontem no clube eram de que Cipullo & cia. estavam fora. "Não sei de nada", estranhou Seraphim del Grande, um dos membros do Conselho de Orientação Fiscal e com voz ativa no Palestra. "Só sei que hoje [terça] o Belluzzo e o Cipullo iriam se reunir com o J. Hawilla [da Traffic] para planejar a próxima temporada."

O vice-presidente é um dos que não se dão tão bem com Muricy. Belluzzo também já reclamou da linha de trabalho do treinador, mas garante que não mudará o comando do time e que o deixará até o fim de seu contrato, em dezembro de 2010. O discurso atual, porém, pode sofrer mudanças: o presidente também garantia Vanderlei Luxemburgo no cargo, antes de demiti-lo por "quebra de hierarquia".

A pressão é grande pela saída de Muricy e Cipullo. Mais uma vez há um racha no clube. A reunião com a Traffic ontem foi o primeiro passo para o planejamento da próxima temporada. Sem a presença na Libertadores, tudo mudou. Muricy é sondado pelo Internacional, o Flamengo quer Vagner Love, Diego Souza deve ir para a Europa. O reserva Jumar já disse adeus - foi para o Vasco. E outros também sairão.