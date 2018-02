Muricy Ramalho participa dos exames médicos do São Paulo Os jogadores do São Paulo tiveram nesta quarta-feira mais um dia de trabalho voltado à parte médica. A segunda parte do grupo foi levada ao Hospital do Coração (HCor), em São Paulo, para exames laboratoriais e cardiológicos, sendo que até o técnico Muricy Ramalho entrou na lista. Ilsinho, Josué, Júnior, Lenilson, Maurinho, Rafinha, Reasco, Rogério Ceni e Souza foram os jogadores examinados. Pela avaliação inicial dos médicos, Souza é o jogador que melhor teve desempenho (correu por mais tempo mantendo a velocidade de 22 km/h). "A corridinha das férias valeu a pena", disse o meio-campo. O médico Nabil Ghorayeb ficou surpreso com a presença do técnico nos exames. "É a primeira vez que vejo um treinador aqui, uma grande prova de responsabilidade. Achei um ótimo exemplo. Por coincidência, eu o examinei há 25 anos, quando ele ainda era atleta. Sentiu dores no peito, mas descobrimos que era só uma dor muscular." Os resultados oficiais só serão entregues à comissão técnica são-paulina nos próximos dias. Apenas os novos reforços (Hugo, Jadílson e Borges) não vão precisar passar pela bateria de testes, pois o fizeram antes da assinatura do contrato. Eles ficaram no CCT da Barra Funda junto com os outros jogadores treinando normalmente. Nesta quinta-feira o time treinará completo, novamente em seu centro de treinamentos. Na sexta, Muricy Ramalho deve comandar o primeiro coletivo do ano, sendo que para domingo está marcado um jogo-treino contra a Inter de Limeira. Na terça, deve acontecer outra partida, mas o adversário não está definido (será São José ou São Carlos). Irmão de Carlos Alberto é dúvida O volante Fernando, de 20 anos, irmão do meio-campo Carlos Alberto, pode reforçar o time do Morumbi. O jogador, porém, depende da avaliação que foi feita em seu joelho esquerdo, onde tem problemas. O resultado deve sair nesta quinta e o técnico Muricy Ramalho já deu o aval positivo sobre o jogador.