Muricy Ramalho pede atacante de velocidade no São Paulo

O técnico Muricy Ramalho pretende contar com mais dois reforços para a próxima temporada e a prioridade é contar com um atacante de velocidade. Até o momento, o clube acertou com os laterais Bruno e Carlinhos e com os volantes Thiago Mendes e Wesley.

"Precisamos de um homem de frente de velocidade. Temos um time de boa posse de bola e até fizemos muitos gols no Brasileirão, mas precisamos de velocidade senão não surpreendemos ninguém", disse o treinador, em entrevista à Rádio Bandeirantes.

O treinador explicou ainda as chegadas dos novos reforços. "Tínhamos um problema na lateral direita, estávamos improvisando, e por isso contratamos Bruno. Ele não jogou comigo no Fluminense, foi contratado depois, mas agrada e vimos o custo-benefício. Carlinhos, sim, eu que levei para o Fluminense e como ficou livre, ficou fácil de fazermos a negociação", explicou o treinador, que colocou o volante Thiago Mendes como uma aposta para o futuro.

"Estamos vendo também os futuros negócios, porque futebol é um grande negócio. Thiago Mendes entrou neste perfil, foi uma das revelações do campeonato e tem futuro. Agora caminhamos para fechar o elenco com mais uma ou duas contratações". Sobre Wesley, como São Paulo e Palmeiras ainda não confirmaram o negócio, o assunto é tratado em sigilo.

Muricy ainda disse ser muito difícil a contratação do zagueiro Dória e do meia Diego e assegurou que não pretende utilizar Carleto, Cortez, Cañete e Clemente Rodriguez. Ele vão permanecer treinando em separados, até que consigam achar um novo clube.