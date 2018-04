Muricy Ramalho pede para Palmeiras montar um plantel

O técnico Muricy Ramalho gostou do desempenho do Palmeiras na goleada sobre o Mogi Mirim por 5 a 1, no Palestra Itália, na estreia no Campeonato Paulista. O treinador, porém, alertou para a necessidade da contratação de novos jogadores para aumentar o elenco.

Veja também:

Muricy utilizou o exemplo do Brasileirão do ano passado. O Palmeiras liderava a competição, mas caiu de rendimento após a perda de alguns jogadores titulares - o resultado foi que o clube não conseguiu classificação nem para a Libertadores.

"No ano passado, o Palmeiras fez um time, não um plantel", afirma Muricy. "Nós estamos buscando um jogador de meio-campo para ser substituto do Cleiton Xavier, por exemplo, e outro atacante. Claro que as negociações estão difíceis, mas jogador bom é caro mesmo."

A principal necessidade do Palmeiras está no ataque. O clube procura um substituto para o lugar de Vágner Love, que foi para o Flamengo. Kléber, do Cruzeiro, está na lista, mas o alviverde não fará loucuras para ter o jogador - o time mineiro quer 8 milhões de euros.

Pelo Paulistão, o Palmeiras volta a jogar nesta quinta-feira diante do Barueri, às 21 horas, em Presidente Prudente.