Muricy Ramalho prevê início de Paulistão sofrido para São Paulo

SÃO PAULO - Depois de 10 dias de pré-temporada, o São Paulo já tem a equipe praticamente definida para a estreia no Paulistão, domingo, contra o Bragantino, em Bragança Paulista. Mas o técnico Muricy Ramalho alerta que o período de preparação foi curto e prevê que o time pode sofrer um pouco nas primeiras rodadas do campeonato.

Durante a pré-temporada, o São Paulo disputou e venceu dois jogos-treino, contra o Marília e a seleção dos Estados Unidos. E Muricy praticamente definiu a equipe da estreia com Rogério Ceni; Luis Ricardo, Rodrigo Caio, Antonio Carlos e Reinaldo; Denilson, Wellington, Maicon e Ganso; Ademilson e Luis Fabiano.

"Nosso time vai terminar de se preparar jogando, porque não tem como estar preparado. Vamos sofrer muito no começo, mas o início do Campeonato Paulista é sempre assim. Foram apenas duas semanas de treinos após as férias e, além disso, os outros clubes já estão se preparando desde o final do ano passado. Mas acredito que, na sequência da competição, nós vamos melhorar", avaliou o técnico, em entrevista ao site do São Paulo.