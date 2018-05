Muricy Ramalho: 'Temos que ser homens e levantar a cabeça'

Ficar fora da Copa Libertadores do ano que vem, com a quinta colocação no Campeonato Brasileiro, significa prejuízo moral, técnico e principalmente financeiro para o Palmeiras. Ainda mais para quem liderou a competição por tanto tempo.

Decepcionados, os jogadores não tem muito o que falar e o técnico Muricy Ramalho pede para todos recolocarem a cabeça no lugar."A vida segue. É lógico que com muita tristeza, mas temos que continuar trabalhando. Temos quer ser homens e levantar a cabeça para buscar o melhor no ano que vem", diz, ainda na entrevista coletiva, após a derrota para o Botafogo (2 a 0) no domingo.

Com ambiente tenso pelas confusões dos últimos dias, Muricy afirma ter certeza de que fica no comando do time alviverde na próxima temporada. Pelo menos, se depender dele.

"Tenho meu contrato para cumprir. Em todo time que eu vou faço contratos longos e os cumpro. Não vai ser diferente aqui. Já estamos planejando o ano que vem."

O planejamento a que se refere o técnico são contratações e dispensas. Os nomes ainda são mantidos em sigilo. Os jogadores do Palmeiras entraram em férias e se reapresentam apenas em janeiro do ano que vem. A estreia no Campeonato Paulista será dia 16, contra o Mogi Mirim, no Estádio Palestra Itália.