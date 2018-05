Muricy Ramalho testa novo esquema tático com Alexandre Pato no São Paulo

SÃO PAULO - Foram duas semanas dedicadas apenas a treinos desde a eliminação surpreendente para o Penapolense no Campeonato Paulista. Por isso, espera-se que o São Paulo não só vença o CSA como avance de fase na Copa do Brasil com uma atuação segura e inspirada em seu retorno ao Morumbi. Para isso, o time terá o reforço de Alexandre Pato, que fará seu primeiro jogo no estádio pelo novo clube.

Será apenas seu segundo jogo no Tricolor - o outro foi justamente no duelo de ida, vencido por 1 a 0 em Maceió. Como não podia entrar em campo no Estadual por já ter estourado o limite de partidas, restou a ele se dedicar a aprimorar a forma física e técnica para chegar em boa condição à partida desta quarta. "Não quero ser torcedor, meu lugar é no campo. Esse período sem jogos, apenas torcendo, foi difícil. Ma agora quero ajudar o time em campo e com gols", disse Pato.

Muricy Ramalho mudou o estilo de jogo para encaixar o atacante, que ocupará a vaga de Pabon. E a disposição tática será diferente pelo que se viu nos treinamentos. Ganso ocupará a faixa da direita do campo, Osvaldo ficará na esquerda e Pato jogará mais próximo da área ao lado de Luis Fabiano. O tempo sem jogos facilitou o entrosamento. "Fica um time mais agressivo e de mais profundidade. O Pato não joga enfiado, mas chega muito. Esperamos que o time incomode mais o adversário", disse Muricy.

Não se deve esperar, porém, uma grande recepção da torcida. A derrota para o Penapolense reacendeu a desconfiança dos torcedores.

SÃO PAULO x CSA

SÃO PAULO - Rogério Ceni; Douglas, Rodrigo Caio, Antonio Carlos e Alvaro Pereira; Souza, Maicon e Ganso; Alexandre Pato, Luis Fabiano e Osvaldo. Técnico: Muricy Ramalho.

CSA - Pantera; Pedro Silva, Léo Bahia, Roberto Dias e Mineiro; Charles Vagner, Lucas, Jerson e Daniel Costa; Diego Clementino, J. Maranhense. Técnico: Marlon Araújo.

Árbitro - Diego Almeida Real (RS)

Local - Morumbi, em São Paulo.

Horário - 22 horas

Transmissão - Globo e SporTV2