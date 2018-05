Muricy Ramalho valoriza empate e vê São Paulo em evolução

UBERLÂNDIA - Muricy Ramalho deixou o Parque do Sabiá, em Uberlândia, satisfeito com o empate com o Cruzeiro, por 1 a 1, em rodada do Brasileirão. E não apenas porque o São Paulo buscou a igualdade nos acréscimos contra o atual campeão nacional. Para o treinador, o time vem mostrando evolução a cada partida neste início de campeonato.

"Acho que ainda estamos entrosando o time. Desde o começo do ano, mudamos muito a equipe. Estamos mudando a maneira de jogar, às vezes com dois meias ou três atacantes. Chamou a atenção que tomamos só um gol no campeonato. Estamos melhorando em todos os sentidos", avaliou o técnico.

Neste domingo, Muricy apontou crescimento do São Paulo no setor ofensivo, diante da defesa campeã brasileira de 2013. "Eles têm zagueiros de muita qualidade, com altura e força. Nós não conseguíamos criar as jogadas, mas todo mundo está de parabéns, porque acreditamos até o finalzinho. Saímos com o empate e acho que foi o resultado mais justo, pelo que as duas equipes apresentaram", avaliou o atacante, que completou.

"Pelo que foi o jogo, pelo que apresentamos, é sempre difícil jogar contra o Cruzeiro. A maneira que nós nos apresentamos o resultado mais justo seria o empate, porque o Cruzeiro não fez grande coisa. Todo mundo está de parabéns por acreditar até o último minuto", exaltou o técnico.

Muricy ressaltou o empenho de Luis Fabiano, que era dúvida até a última hora, mas acabou entrando em campo, mesmo gripado e com dor de garganta. "O Luis Fabiano teve um pouco de dificuldade, porque jogou no sacrifício, mas ele não quis sair. O espírito tem que ser esse para ajudar o time", elogiou.