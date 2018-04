Muricy Ramalho vê São Paulo no caminho certo durante a pré-temporada

SÃO PAULO - O técnico Muricy Ramalho aprovou o início das atividades da pré-temporada do São Paulo. Ao fazer um balanço do trabalho desenvolvido até agora, o treinador avaliou que a equipe está no caminho certo e começará mais fortalecida o Campeonato Paulista - o time estreia no próximo domingo, fora de casa, diante do Bragantino.

"Com certeza estamos no caminho certo. A preparação deles tem sido muito boa e acredito que chegaremos nem no campeonato. No geral, os atletas estiveram bem nos treinos e testes. Treinamos em período integral na última semana e acredito que eles já estão mais fortes", avaliou o treinador, em entrevista ao site oficial do clube.

O elenco do São Paulo iniciou a pré-temporada no CT da Barra Funda no último dia 6. Agora, a partir desta segunda, os trabalhos serão realizados no CT de Cotia. Muricy explicou que a preocupação inicial da comissão técnica vem sendo com a parte física.

"Até agora aprimoramos mais a parte física mesmo, porque é sofrido para os atletas esse começo de ano. Eles ficaram quase um mês sem atividades, mas estão indo bem nos treinos", completou Muricy, que terá uma semana para ajustar o São Paulo visando a estreia no Paulistão.