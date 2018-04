Muricy Ramalho volta a sofrer com desfalques no Palmeiras

Apesar da derrota para o Coritiba na quarta-feira, o Palmeiras conseguiu manter a liderança do Campeonato Brasileiro ao final da 20.ª rodada. Mas sabe que só continuará em primeiro lugar se vencer o Inter no jogo de sábado, no Palestra Itália. O problema é que o técnico Muricy Ramalho terá novamente desfalques importantes.

Na derrota para o Coritiba, o Palmeiras não contou com o lateral-direito Wendel e o meia Diego Souza, ambos suspensos. Agora, diante do Inter, o volante Pierre e os zagueiros Marcão e Maurício Ramos não jogam, todos por suspensão. Além disso, o volante Edmílson e o goleiro Marcos, ambos em recuperação de lesão, ainda são dúvida.

A tendência é Muricy montar a zaga com o titular Danilo e o reserva Maurício. No gol, Bruno continua se Marcos não puder voltar. E no meio-de-campo, os volantes Sandro Silva e Jumar são as opções para compor o setor. Mas o treinador só deve definir o time para o jogo contra o Internacional no treino desta sexta-feira.