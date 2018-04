Muricy recomenda para Milton Cruz não assinar contrato de técnico

A dúvida sobre a real situação do técnico Milton Cruz no São Paulo já chegou ao ex-comandante do time. Muricy Ramalho disse nesta sexta-feira que o ideal é o seu substituto não se arriscar a assinar um contrato como treinador efetivo do clube para evitar mais cobranças pelos resultados.

Em pouco mais de um mês no cargo foram cinco vitórias em seis jogos do time sob o comando de Milton Cruz, que tem sido elogiado pelos jogadores. "O Milton está preparado, mas é melhor deixar como está, sem assinar contrato, porque não sente tanta pressão. Ele está indo muito bem e tomara que vá mais longe, está sendo muito bom para o São Paulo", comentou em entrevista para a rádio Bradesco Esportes.

Milton Cruz trabalha no São Paulo há 21 anos como coordenador técnico. Apesar de diversas passagens como treinador temporário, a atual gestão é a mais longa como comandante. O presidente do clube, Carlos Miguel Aidar, já disse que o técnico está efetivado no cargo, mas Milton não gostar da ideia. "Não sou técnico. Estou técnico", disse na última quarta-feira, ao fim da vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, pela Copa Libertadores.

