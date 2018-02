Muricy renova com o Internacional O técnico Muricy Ramalho vai continuar comandando o Internacional em 2005. A renovação do contrato foi anunciada na tarde desta sexta-feira, em Porto Alegre, pelo vice-presidente de futebol do clube gaúcho, Vitório Píffero. Além de Muricy, o dirigente confirmou que o preparador físico Paulo Paixão e o auxiliar técnico Tata continuam no Beira-Rio no ano que vem. O treinador, que iniciou um período de folga na segunda-feira, havia pedido cinco dias de prazo para decidir se aceitava o convite do Internacional ou não. Muricy passa o Natal em São Paulo, com a família, e deve voltar a Porto Alegre no início da semana que vem. O Internacional acredita que pode disputar o título brasileiro em 2005 por ter mantido todo o time que terminou o campeonato de 2004 e por ter contratado o lateral Pedro, o zagueiro Índio, o volante Tinga e o atacante Souza como reforços.