Muricy repete escalação e esboça Flamengo para encarar o Bangu

O Flamengo não deverá ter mudanças para encarar o Bangu na última rodada da Taça Guanabara. Ao menos foi o que indicou o técnico Muricy Ramalho no treino desta quarta-feira, quando repetiu a escalação que venceu o Boavista no fim de semana e esboçou a equipe que entrará em campo no domingo, na briga por uma vaga nas semifinais do Estadual.

A repetição só será possível porque o atacante Guerrero foi liberado pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Rio (TJD-RJ) na noite de terça-feira. Julgado pelo desentendimento com Rodrigo no clássico com o Vasco, o peruano foi suspenso por um jogo, mas teve a punição revertida em advertência.

Com isso, Guerrero deverá comandar o ataque do Flamengo diante do Bangu, ao lado de Marcelo Cirino, que vive ótima fase e marcou nas últimas três partidas. A equipe deverá ser escalada com: Paulo Victor; Rodinei, Wallace, Juan e Jorge; Cuellar, Willian Arão, Alan Patrick e Mancuello; Marcelo Cirino e Guerrero.

Muricy comandou um treino tático nesta quarta e cobrou bastante movimentação dos atletas, principalmente no setor ofensivo. Foi o primeiro trabalho com bola do recém-contratado Fernandinho com o elenco do Flamengo. Depois disso, alguns jogadores praticaram cobranças de falta.