Muricy retoma seu esquema no Inter O técnico Muricy Ramalho reestéia no comando do Internacional neste sábado, contra o Figueirense, no Beira-Rio, pela Copa Sul-Americana. Contratado na quinta-feira, depois da demissão de Joel Santana, ele já começa o trabalho na obrigação de vencer para passar à próxima fase - em Florianópolis, os dois times não saíram do 0 a 0. Assim como aconteceu no ano passado, quando levou o Internacional ao 6º lugar no Campeonato Brasileiro, Muricy optou pelo esquema 3-5-2. Sem o ala-direito Gavilán, que está na seleção paraguaia, e o volante Sangaletti, contundido, ele vai escalar Élder Granja e Álvaro nas duas vagas. Outro que ganha uma chance é o atacante Danilo, que havia sido afastado do grupo por indisciplina. Ele entra no lugar de Cleiton Xavier.