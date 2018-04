Muricy revela 'corpo mole' de jogadores do São Paulo em 2013

O ex-técnico do São Paulo, Muricy Ramalho, contou um pouco dos bastidores do time em crise durante a temporada de 2013, na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Contratado para salvar o clube, o treinador revelou que alguns jogadores simulavam lesão e forçavam cartões amarelos para não viajarem até jogos em cidades distantes.

"Tinha jogador que não queria jogar um jogo, outro não queria viajar. Tinha gente que simulava lesão, forçava cartão", disse Muricy, em entrevista à Rede Record. O técnico retornou ao clube em setembro de 2013 e tirou o São Paulo da zona de rebaixamento. No ano seguinte, levou o Tricolor ao vice-campeonato do Brasileirão até deixar o cargo em abril de 2015, por motivos de saúde.

Desde a saída, o técnico tem descansado e tenta se recuperar de uma cirurgia para a retirada de pedra na vesícula. O plano de Muricy é descansar até o fim do ano e retornar ao futebol somente em 2016, embora alguns clubes interessados tenham aparecido. "Já tive sondagens do mundo árabe e da China, mas vou ficar parado até o fim do ano. Preciso me cuidar", explicou.