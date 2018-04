Muricy saca Souza e lança Marquinho entre os titulares do Fluminense

RIO - Ao que tudo indica, o técnico Muricy Ramalho vai promover uma mudança no meio de campo do Fluminense para a partida contra o Boavista, sábado, pela semifinal da Taça Guanabara - primeiro turno do Campeonato Carioca.

O treinador está insatisfeito com o rendimento de Souza e demonstrou isso ao escalar Marquinho entre os titulares no coletivo de desta quarta-feira, nas Laranjeiras. O ex-jogador do Figueirense, que se destaca por sua versatilidade, já fala como se tivesse seu retorno à equipe garantido.

"Voltar a jogar como titular é sempre muito bom. Mostra que o trabalho está sendo bem feito e sou lembrado pelo Muricy. Estou no caminho certo. Mas ainda preciso evoluir para chegar ao estágio de me manter na equipe titular", comentou Marquinho.

Antes da atividade desta quarta, Muricy conversou com o elenco durante 40 minutos, nos quais se dedicou a destacar os erros defensivos que a equipe vem cometendo, acarretando em gols. A entrada de Marquinho também indica uma preocupação maior com a marcação, já que o jogador tem características mais defensivas do que Souza.

"Eu marco e jogo. Não tem como tirar de jogadores como Souza e Conca a marcação. Vai acabar tirando as características deles. De repente, como temos sofrido muitos gols, o Muricy optou por esse estilo", analisou o provável novo titular.

Na zaga, o treinador manteve Digão fazendo dupla com Gum, enquanto Leandro Euzébio ainda se recupera de lesão. Ricardo Berna, que voltou ao gol na última partida, também foi mantido entre os titulares.