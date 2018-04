Muricy se anima com dupla Neymar-Montillo: vão casar perfeitamente

No ano passado, Neymar reclamou algumas vezes que tinha de jogar sozinho enquanto seus companheiros ficavam apenas olhando. Pelo jeito, isso chegou ao fim. Foi o primeiro jogo da temporada, e apenas um amistoso, mas a primeira impressão da dupla do atacante com o meia Montillo agradou até o exigente técnico Muricy Ramalho. A vitória por 4 a 0 sobre o Grêmio Barueri, na quarta-feira, deixou a impressão de que o Santos passa a ter mais armas do que apenas Neymar.

E Muricy não conseguiu esconder a empolgação com a dupla Neymar-Montillo. "Eles são diferenciados e se entendem. Jogadores diferentes juntos se dão bem e isso é natural no futebol. Acho que vão casar perfeitamente", analisou o treinador, que destaca a necessidade do meia ter de aprimorar a forma física durante o Campeonato Paulista. "Não tem jeito. Ele (Montillo) vai entrar em forma jogando", destacou.

A expectativa do treinador é que a chegada de Montillo ajude também a diminuir a pressão em cima de Neymar. "O Montillo passa bem a bola e no ano passado tínhamos dificuldades em relação a isso, pois o time dependia muito da bola carregada pelo Neymar. Hoje, além do Montillo, temos o Cícero também, que vai ajudar a melhorar o nosso passe."

Ao contrário do que faz habitualmente, Muricy não escondeu o time e revelou que a equipe para enfrentar o São Bernardo, às 19h30, no ABC, na estreia no Campeonato Paulista é o mesmo que enfrentou o Grêmio Barueri. O time deve ser: Rafael; Galhardo, Neto, Durval e Guilherme Santos; Renê Júnior, Arouca, Cícero e Montillo; Neymar e André.