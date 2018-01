Muricy se perde na derrota e atrai pressão sobre si Muricy Ramalho foi o maior derrotado na eliminação do São Paulo do Campeonato Paulista, com a goleada sofrida por 4 a 1 para o São Caetano, neste sábado à noite, no Morumbi. O treinador pensou que bancando o esquema com três zagueiros fosse segurar o time do ABC, que precisava desesperadamente da vitória para chegar à decisão do Estadual. Mas, aos dez minutos do segundo tempo, a estratégia foi por água abaixo com dois golpes seguidos do rival. Imediatamente, ele tentou consertar o erro. Sacou André Dias, que protagonizou o lance mais medonho da partida, ao levar um ?chapéu? de Glaydson dentro da área, antes do terceiro gol, e colocou o atacante Borges. Já era tarde. O São Caetano ainda fez mais um. ?Vacilamos. O São Caetano aproveitou nossos erros e fez os gols. Foi isso. Deu tudo errado?, tentava explicar o lateral-esquerdo Júnior, um dos poucos que pararam na saída de campo. ?Méritos do São Caetano, que foi muito bem.? Apesar da eliminação, Muricy Ramalho continua prestigiado. Tanto que, a exemplo do que havia acontecido no primeiro jogo da semifinal, a torcida voltou a gritar o nome do treinador. Na seqüência, vieram os gritos para Rogério Ceni, Ilsinho, Miranda, Josué e Leandro. Os efeitos da desclassificação, porém, só serão sentidos caso o time também seja eliminado na Copa Libertadores da América. Na quarta-feira, um empate frente ao Audax Italiano, do Chile, no Morumbi, basta para avançar às oitavas-de-final do torneio. Vitória garante o time tricolor no primeiro lugar da chave e vantagem na seqüência do torneio.