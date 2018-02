Muricy: situação do S.Caetano é ótima A má atuação do São Caetano na derrota de 1 a 0 para o Coritiba, no Paraná, não parece tirar o ânimo do técnico Muricy Ramalho. Ele reconheceu a baixa produção do time, mas acha que não existe nenhum motivo para preocupação. Na sua o pinião, o time tem tudo para continuar brigando pelas primeiras posições dentro do Campeonato Brasileiro. "Nossa situação é ótima, mesmo porque temos um jogo a menos do que nossos principais concorrentes". O Azulão continua com 14 pontos e ainda um jogo a disputar com o Juventude, adiado por causa da sua participação na Taça Libertadores da América. Este jogo está marcado para dia 20 de julho, no estádio Anacleto Campanella. Muricy, porém, acha que o time não pode passar duas rodadas seguidas sem somar pontos, porque "cada ponto representa um passo adiante". Com relação ao último tropeço, Muricy acredita que "os dois times estiveram num ritmo ruim, talvez pelo tipo de jogo que foi muito amarrado". Fez questão também de defender sua opção pelo esquema 3-5-2 que, segundo ele, "é a maneira como nós vínhamos atuando". Na realidade, o time foi campeão paulista dentro do ortodoxo 4-4-2. "Esta variação é normal, às vezes dentro do próprio jogo", esclareceu. A derrota em Curitiba foi a segunda do time no Brasileiro, curiosamente a segunda fora de casa. Antes o Azulão tinha perdido para o Figueirense, por 1 a 0, em Florianópolis. Mas o gol de Luiz Mário tirou da defesa do São Caetano a condição de melhor da competição, agora com sete gols sofridos ao lado de Palmeiras e Figueirense. O Internacional só tomou seis gols em nove jogos. O elenco ganhou folga na segunda-feira e a partir desta terça-feira começa a se concentrar apenas na reabilitação diante do Palmeiras, domingo, no ABC. O técnico desconhece qualquer alteração no local do jogo, possibilidade que chegou a ser divulgada. O mando poderia ser invertido, permitindo assim uma melhor recuperação do gramado do Anacleto Campanella que passa por reformas. Apesar da derrota de domingo, não houve nenhum problema de contusão ou de suspensão por cartões, assim todos jogadores estarão à disposição, inclusive os quatro que estavam suspensos: os laterais Anderson Lima e Triguinho, o zagueiro Gustavo e o atacante Somália. As voltas dos laterais são dadas como certas, porque ambos são titulares. Thiago e Márcio Alexandre devem voltar para o banco de reservas. Estas mudanças devem implicar necessariamente na mudança do esquema, retornando ao 4-4-2. Eventuais variações serão testadas nos treinos da semana, alguns deles, certamente de portões fechados. Para buscar a reabilitação vale tudo, entre as medidas, esconder a estratégia do inimigo.