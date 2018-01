Muricy só define o Inter nesta sexta O treinador Muricy Ramalho ainda não definiu o time do Internacional que enfrentará o Coritiba, neste domingo, em Curitiba, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Com a semana cheia para treinamentos, o técnico afirmou que só decidirá quem jogar depois do treino desta sexta-feira, no Beira-Rio. ?Apesar de ter uma semana cheia para treinar, não dá para exigir muito dos jogadores por causa do desgaste físico de final de ano. Por isso, vamos treinar hoje (á tarde) e amanhã para poder definir quem jogará?, disse Muricy, que terá dois desfalques por suspensão: o zagueiro Ediglê e o volante Gavilán. ?Temos um plantel diferenciado. Quem entrar, vai ajudar muito o time?. O treinador revelou que não vai mudar o esquema tático da equipe. ?Estamos jogando há algum tempo no 4-4-2. A zaga deverá ser formada pelo Vinícius e pelo Wilson. Como volante de contenção, tenho o Edmílson ou posso adiantar o Edinho?, contou Muricy, que também não sabe como formar o ataque, que precisa marcar gols para diminuir a vantagem do líder Corinthians. ?Posso entrar com o Rentería ou o Iarley para jogar junto com o Sóbis e o Fernandão?. O Internacional, com 78 pontos, precisa vencer o Coritiba e torcer por uma derrota do Corinthians contra o Goiás, em Goiânia. Além disso, precisa reverter uma desvantagem de cinco gols de saldo a favor do time paulista para conquistar o quarto título brasileiro da história.