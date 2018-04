Muricy solicita Boschilia e Ewandro nos profissionais

SÃO PAULO - Principais destaques do São Paulo na Copa São Paulo e maiores esperanças da nova geração da base, Boschilia e Ewandro serão aproveitados por Muricy Ramalho no profissional assim que acabar a participação do clube na competição de juniores. O treinador já pediu que a dupla seja promovida e a diretoria acatou. "O Muricy já nos pediu e assim que terminar (a Copa São Paulo), eles vêm. Por enquanto ele só pediu os dois", afirmou o vice de futebol, João Paulo de Jesus Lopes.

Muricy está impressionado com o desempenho dos garotos, que marcaram os gols na vitória sobre o Grêmio Barueri que garantiram o São Paulo na próxima fase. A ideia inicial é dar maior experiência entre os profissioansi para, aos poucos, inseri-los no time principal e aí sim testá-los em alguns jogos do Campeonato Paulista.

Boschilia, de 17 anos, foi um dos grandes nomes do Brasil no Mundial sub-17 nos Emirados Árabes e terminou a competição como artilheiro da equipe na competição (e vice no geral), com seis gols. Ele foi originalmente formado no Guarani, mas deixou o Brinco de Ouro após atrasos salariais. Meia-atacante, ele tem impressionado até mesmo clubes europeus - o Valencia acompanha seus passos e chegou a cogitar pagar a multa rescisória de 10 milhões de euros.

Ewandro, por sua vez, pode ter chance ainda mais cedo por se tratar de um atacante que atua pelas beiradas do campo, uma das posições mais críticas no atual plantel profissional. Para a função, o Tricolor conta apenas com Ademilson, que terminou o ano como titular mas sem inspirar confiança; Osvaldo, que viveu péssimo ano após ir para a seleção e Silvinho, que só continua no clube por falta de peças no elenco.