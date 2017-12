Muricy surpreende e escala Iarley O técnico Muricy Ramalho surpreendeu e escalou o centroavante Iarley no coletivo do Internacional, na tarde desta sexta-feira, no Beira-Rio, em Porto Alegre. É provável que o atacante inicie o jogo contra o Palmeiras, no domingo, no lugar de Fernandão, que, por sua vez, treinou no meio-campo, no lugar de Ricardinho, que está suspenso. O lateral Jorge Wagner, que passou a semana sentindo dores no tornozelo, participou dos minutos finais do treinamento e também tem chances de iniciar a partida contra os paulistas como titular. Caso seja escalado na lateral esquerda, Alex sairá da equipe. Como está 3 pontos atrás do líder Corinthians, o Inter precisa vencer no domingo para continuar com chances de ser campeão e levar a decisão do título para a última rodada do Brasileiro.